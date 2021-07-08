В Печерском районном суде Киева избирают меру пресечения Игорю Павловскому - замминистра обороны времен президентства Петра Порошенко. Которому на прошлой неделе вручили подозрение в хищениях.

Об этом с места событий сообщает корреспондент "Страны".

На прошлой неделе ему вручили подозрение по новым хищениям в армии. Речь идёт о закупках военной техники заведомо низкого качества. И по контрактам, которые ставили в привилегированные условия заводы Порошенко и его бизнес-партнеров.

По этому делу вчера уже арестовали директора "Кузницы на Рыбальском" Валерия Шандру.

На защиту Павловского сразу стали сторонники Порошенко. Сегодня они собрались и под Печерским судом. Людей пока немного, из колонок играет музыка песня группы "Ляпис Трубецкой" "Воины света".

Напомним, подозрение Павловскому и двум бывшим директорам департаментов Минобороны, а также директору завода объявили в минувшую пятницу.

Также активизировалось дело Олега Гладковского - бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны при Петре Порошенко и близкого друга экс-главы государства. Его подозревают в завышении цен поставок украинской армии. Речь о машинах возглавляемой Гладковским компании "Богдан", которые закупали ВСУ.