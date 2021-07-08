В пятницу, 9 июля, в Украине будет сухо и солнечно. Жара усилится, в течение дня воздух прогреется местами до +33 градусов. В ближайшие дни столбики термометров будут подниматься до +30...+35 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон наконец дошел до Украины. В пятницу дождей у ​​нас не будет. В отличие от, например, Германии и Франции, где циклон обусловит и дожди, и прохладу. Однако жара усиливается", - написала Диденко.

По ее словам, 9 июля в течение дня столбики термометров в большинстве областей Украины поднимутся до +29...+33 градусов. В дальнейшем температура станет еще выше.

"Примите во внимание, что в ближайшие дни и на следующей неделе также будет жарко, особенно в восточной части Украины, до +30...+35 градусов", - предупредила синоптик.

По данным Натальи Диденко, в Киеве 9 июля ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +30 градусов.

Жара в столице будет продолжаться.

"Первый освежающий дождь, который виден на прогностическом киевском горизонте - на Петра и Павла, 12 июля. Но горячая погода все равно еще будет продолжаться", - написала Диденко.

Напомним, "Страна" писала о том, что в четверг из-за жары грузовикам ограничили въезд в Киев.

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