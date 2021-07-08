Вывод американских вооруженных сил из Афганистана практически завершен.

Об этом сообщили сразу два анонимных источника из числа представителей властей США, пишет Politico.

"Вывод сил в сущности завершился. Все закончилось", - сообщил один из чиновников, непосредственно осведомленных о ситуации, но не пожелавший раскрывать свою личность.

По его данным, сейчас в Афганистане находится около 600 военнослужащих (в основном морская пехота и армейцы, охраняющие посольство США в Кабуле). Они будут базироваться в кабульском международном аэропорту имени Хамида Карзая, сообщил другой официальный представитель США. Эти силы останутся в Афганистане, пока официально вывод контингента не завершится.

Также пока там останется командующий контингентом в Афганистане генерал США Скотт Миллер, на которого возложена задача моральной поддержки афганских сил, имеющих дело с наступлением движения "Талибан" по всей стране. В данный момент Миллер находится в поездке за пределами Афганистана.

Как заявил представитель Пентагона Джон Кирби, США еще предстоит вывести персонал, переброшенный в Афганистан этой весной для обеспечения ухода американского контингента. По его словам, передача полномочий от генерала Миллера главе Центрального командования ВС США (CENTCOM) генералу Фрэнку Маккензи еще не состоялась.

Напомним, что США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года. В преддверии полного вывода войск США и НАТО в Афганистане талибы уже захватили важный транспортный узел Шерхан-Бандар на границе Таджикистана и Афганистана. Что будет с Афганистаном дальше и как это повлияет на остальной мир подробно разбиралась "Страна".

Также мы сообщали о том, что армия США без предупреждения покинула свою крупнейшую базу в Афганистане и ее тут же ограбили мародеры.