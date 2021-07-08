Заявки на участие в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности, которое заработает 25 сентября, отправили более 50 человек.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко в кулуарах 4-й конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе в четверг

По его словам, зарегистрирована 51 заявка, однако на данный момент сложно назвать их точное количество, так как некоторые заявки могли отправляться по почте. Любченко добавил, что заседание конкурсной комиссии состоится в пятницу, 9 июля, после чего информация о числе заявок будет более полной.

В то же время министр воздержался от комментария по поводу конкретных кандидатов, которые уже публично объявили о подаче заявок на конкурс.

Прием заявок завершился в 20:00 среды, 8 июля.

Как писала "Страна", Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию, было создано правительством 12 мая. Образование этого органа требовал от Украины Евросоюз. Ведомство начнет работу уже 25 сентября. На следующий день прекратит свое существование ГФС, которая уже находится в процессе ликвидации.

О желании занять кресло директора БЭБ ранее сообщали бывший глава ГФС Сергей Солодченко, экс-министр финансов и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, а также руководитель Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Вадим Мельник.

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Также мы сообщали, что 19 мая Владимир Зеленский подписал указ о назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность директора БЭБ от Совета национальной безопасности и обороны Украины. Главой комиссии избран внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака, экс-министр экономики Тимофей Милованов.