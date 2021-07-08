В городе Стрый Львовской области двадцатилетний парень повредил 59 крестов и памятников на месте захоронения сечевых стрельцов. Теперь ему грозит от трех до пяти лет ограничения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области на своей странице в Facebook.

Ранним утром 8 июля местный житель позвонил в полицию и сообщил, что на территории кладбища неизвестный мужчина повалил несколько намогильных крестов и повредил памятники.

На место событий выехали правоохранители. во время обследования территории кладбища они обнаружили парня, который как раз пытался повалить крест на месте захоронения сечевых стрельцов. При виде копов он попытался убежать, однако ему это не удалось.

Разрушителем оказался 20-летний местный житель. Предварительно установлено, что он повредил 59 намогильных крестов и памятников. С какой целью мужчина это сделал, не сообщается.

"По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.297 (Осквернение или разрушение могилы борцов за независимость Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - сказано в сообщении.

Напомним, в Запорожье задержали местного жителя, который делал закладки наркотиков в могилах.

Также сообщалось, что в Херсоне разбили 17 памятников на братской могиле воинов-освободителей.