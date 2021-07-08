"Ты не стесняйся этих слез". Путин успокоил расплакавшегося от волнения школьника. Видео
Во время выступления на видеоконференции всероссийского конкурса "Большая перемена" мальчик расплакался из-за волнения. В ответ на это президент РФ Владимир Путин успокоил его.
Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "RT на русском".
Школьник находился в международном детском центре "Артек". Во время онлайн общения с президентом России он рассказывал о своем проекте, представленном на конкурсе - школе аристократов. Однако во время выступления он расплакался.
После этого Путин подбодрил мальчика и сказал, что родители его наверняка слышат.
"И что, что ты переживаешь, с такой душой говоришь, подчеркивает доброе отношение. Ты не стесняйся этих слез. Всё хорошо!", - сказал Путин ребенку.
После этого мальчик передал привет своим родителям, благодарил их за поддержку и поговорил с Путиным о проекте.
"Большая перемена" - всероссийский конкурс для учеников с 5-го по 10-й класс. Организаторами выступают АНО "Россия - страна возможностей" и ФГБУ "Роспатриотцентр", соорганизатором является Российское движение школьников.
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