Власти "ДНР" продают с аукциона первый конфискованный дом, который принадлежит лицам не проживающим на территории "республики". Недвижимость (жилой дом, хозпостройки и земельный участок) находится под Ясиноватой, стартовая цена - 1,7 миллионов рублей (около 618 тысяч гривен), торги назначены на 19 июля.

Об этом пишут ресурсы "ДНР".

"Домовладение находится в селе Васильевка Ясиноватского района и состоит из жилого дома с дворовыми постройками общей площадью 294,80 кв. м, земельного участка площадью 0,2500 га и земельного участка 0,05 га. Год постройки - 2008-й. Стены жилого дома, мансарды, пристройки, сарая - кирпич, стены подвала под жилым домом, гаража, бани, выгребной ямы - шлакоблоки", - говорится в описании лота.

Напомним, еще 28 апреля "глава ДНР" Денис Пушилин поручил выявить и обеспечить переход в муниципальную собственность бесхозного и "выморочного" недвижимого имущества.

Бесхозной там считают недвижимость, которая не имеет собственника, либо он неизвестен или отказался от права собственности, а выморочной - оставшуюся после умершего человека и на которую никто не претендует или не может это сделать - ни по завещанию, ни по праву наследования.

Таким образом, в "ДНР" назвали бесхозными в том числе такие квартиры и дома, у которых есть хозяева, но они не живут на территории "республики". То есть - жилье переселенцев.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, как в "ДНР" решили конфисковать жилье переселенцев и можно ли этому помешать.

Также мы сообщали, что Пушилин выступил против объединения "ДНР" и "ЛНР" в одну "республику".