Вора Андрея Недзельского по кличке Неделя, который в мае попал в санкционный список СНБО, задержала полиция в Болгарии.

Об этом пресс-служба МВД Украины сообщила в Telegram-канале.

Вора задержали в аэропорту столицы Болгарии – Софии. Недзельский пытался въехать в Болгарию с поддельными документами. Готовится экстрадиция криминального авторитета в Украину.

Андрея Недзельского подозревают в организации в 2020 году убийства Александра Семенова по кличке Кацап. После открытия уголовного производства Андрей Недзельский сбежал из Украины, где в отношении него открыто уголовное производство по ст.115 – умышленное убийство.

Напомним, что в 2019 году в Киеве избили и раскороновали "вора в законе" Андрея Недзельского по кличкам Неделя и Львовский. Это произошло на свадьбе дочери криминального авторитета Олега Крапивина по кличке Бакинский.

До раскоронования Недзельский был в Украине одним из нескольких "воров в законе", которые не отбывали серьезные сроки в тюрьме. Он лишь недолго пробыл во французской тюрьме за подделку венгерского паспорта. Этот факт, а также слухи о том, что Неделя пытается "разобраться" со своим недругом, Нодаром Руставским, руками правоохранителей, стали причинами его избиения и лишения статуса в 2019 году. "Страна" подробно писала об этой истории.