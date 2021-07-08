В Виннице ферму для майнинга криптовалют организовали прямо на промплощадке одного из бывших складских помещений АО "Винницаоблэнерго". Это стало крупнейшей подпольной криптофермой, которую когда-либо разоблачали украинские правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ разоблачила и задокументировала незаконный отбор больших объемов электрической энергии в Виннице. Злоумышленники майнили криптовалюту непосредственно в одном из бывших помещений АО "Винницаоблэнерго"", - сказано в сообщении.

Таким образом, злоумышленники незаконно отбирали электрическую энергию из сетей "Винницаоблэнерго", а чтобы скрыть это использовали условные средства учета потребления электрической энергии.

На территории фермы было изъято почти пять тысяч единиц компьютерной техники - это крупнейшая подпольная криптоферма, когда-либо выявленная украинскими правоохранителями.

"В ходе санкционированных обысков по месту функционирования фермы и по адресам проживания фигурантов изъято 3800 игровых приставок, более 500 видеокарт, 50 процессоров, черновую документацию по учету потребления электроэнергии, блокноты, телефоны, флэш-накопители", - рассказали в ведомстве.

По предварительным выводам, такая ферма может наносить ежемесячный ущерб от 5 до 7 миллионов гривен. помимо этого, незаконная деятельность могла оставить без света целые кварталы города.

На данный момент продолжаются оперативно-следственные действия для установления полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе причастности должностных лиц "Винницаоблэнерго".

Напомним, в Черниговской области нашли ферму, которая майнила криптовалюту на ворованном электричестве.

Также сообщалось, что под Днепром владельцы незаконной майнинг-фермы добывали криптовалюту прямо из трансформатора.