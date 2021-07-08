С осени украинцы смогут получить ковид-сертификат в бумажном виде. Он, как и электронный аналог, будет содержать QR-код, который будут считывать с помощью сканера.

Об этом со ссылкой на проектного менеджера Минцифры Екатерину Черногоренко сообщает "Укринформ".

"Европейской спецификацией и в украинской разработке в планах есть часть продукта, которая называется бумажная версия Covid-сертификата. В ближайшее время, до окончания оценки Европейским cоюзом, мы сможем предоставить возможность получать и сертификаты в бумажном виде", - сказала Черногоренко.

Сертификаты будут трех типов: о полном курсе вакцинации, о негативном ПЦР-тесте на коронавирус и о том, что человек переболел Covid-19.

Бумажная версия ковид-сертификата планируется на начало осени, получить его можно будет через семейного врача и учреждении здравоохранения. В бумажный формат переведут и сертификаты для внутреннего пользования, и для выезда за границу.

"Сейчас Минздрав подал предложения, что внутренний сертификат может использоваться для посещения массовых мероприятий на летний период. Возможно, на осенний период, когда мы будем видеть, что эпидситуация ухудшается, будем расширять спектр использования этого сертификата", - рассказали в Минздраве.

Напомним, в начале июля в "Дие" появились первые сертификаты вакцинированных от Covid-19 украинцев.

В Евросоюзе система цифровых сертификатов Covid-19 заработала с 1 июля. Эти документы должны позволить гражданам и резидентам ЕС свободно передвигаться по всей территории ЕС и зоны Шенгена.

Киев ранее анонсировал, что Украина и Европейский союз договорятся о взаимном признании документов о вакцинации.