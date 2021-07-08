Во время заседания о продлении меры пресечения Виктору Медведчуку, сторона защиты заявила ходатайство про объявление перерыва, так как хочет перенести рассмотрение уголовного дела в отношении Медведчука с Печерского суда в Шевченковский суд Киева.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Соответствующее ходатайство об изменении подсудности, сторона защиты подала в Офис Генерального прокурора Украины. По словам стороны защиты, рассматривать ходатайство о продлении меры пресечения должен суд на территории которого находиться орган досудебного расследования, в деле Медведчука органом досудебного расследования является Государственное бюро расследований, а соответственно данное дело должен рассматривать Шевченковский суд Киева.

Тем временем под Печерским судом стало заметно больше активистов организации "Патриоты за жизнь", которые составляют группу поддержи Медведчука.

Напомним, 11 мая председателю политического совета партии "ОПЗЖ" Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

В отношении Медведчука суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.

7 июля, Печерский райсуд Киева продлил сроки досудебного расследования в уголовном производстве по делу нардепов.