В четверг, 8 июля, пресс-конференцию, в которой принимали участие премьер-министр Испании Педро Санчес и лидер Литвы Гитанас Науседа прервали из-за российского военного самолёта. Инцидент произошёл на военно-воздушной базе Североатлантический Альянса (НАТО) в городе Шяуляй на севере Литвы.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Во время выступления Науседы, к Санчесу подошёл представитель размещенного на базе испанского контингента, после этого конференция была прервана.

По данным испанской газеты El Mundo, причиной этому стало появление неопознанного российского самолета над Балтийским морем.

После сигнала тревоги в помещении, где проходила пресс-конференция, появились военные. Они начали готовиться к вылету. Также из-за появления самолета РФ в воздух подняли два испанских истребителя.

Как пишет издание, в появлении российского самолета нет ничего необычного.

"По-прежнему нет подтверждения, если это один самолет или несколько. Известно, что он пролетел над Балтийским морем, но без идентификации и без какой-либо предварительной связи с гражданскими контрольными вышками. Во многих случаях эти маневры вынуждают отклонять воздушные маршруты гражданской авиации", - добавили в издании.

Между тем, в связи с этим инцидентом, премьер-министр Испании заявил о "важности присутствия страны в защите безопасности всех членов Атлантического альянса".

После отправки истребителей пресс-конференция была продолжена.

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