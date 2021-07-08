Руководитель Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Вадим Мельник во вторник, 6 июля, подал документы на участие в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом он сообщил в четверг, 8 июля, в ходе презентации итогов работы ведомства за полгода.

"Полагаю, что имею достаточный опыт практический, также я понимаю концепцию (работы БЭБ - Ред.). Фактически я являюсь соавтором немного другой, но похожей концепции, мы к этому пришли, и я понимаю, что именно необходимо бизнесу", - заявил он.

Мельник добавил, что считает себя способным организовать работу нового ведомства и поэтому 6 июля подал документы для участия в конкурсе.

Как писала "Страна", Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию, было создано правительством 12 мая. Образование этого органа требовал от Украины Евросоюз. Ведомство начнет работу уже 25 сентября. На следующий день прекратит свое существование ГФС, которая уже находится в процессе ликвидации.

О желании занять кресло директора БЭБ ранее сообщали бывший глава ГФС Сергей Солодченко и экс-министр финансов, экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк

Мы подробно анализировали, как поменяет расклады по бизнесу и схемам БЭБ и кто его может возглавить.

Также мы сообщали, что 19 мая Владимир Зеленский подписал указ о назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность директора БЭБ от Совета национальной безопасности и обороны Украины. Главой комиссии избран внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака, экс-министр экономики Тимофей Милованов.