Стороны конфликта на Донбассе не демонстрируют готовности к устранению зафиксированных нарушений режима прекращения огня. Такое заявление сделала спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Хайди Грау, сообщается на сайте ОБСЕ по итогам очередной встречи ТКГ на уровне глав делегаций.

По ее данным, в течение последних двух недель наблюдается растущее число нарушений режима прекращения огня.

"Повышается общее число нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи их. В то же время СММ ОБСЕ сообщает об ограничении свободы передвижения и умышленных повреждениях технических средств и оборудования для наблюдения. Вынуждена констатировать, что стороны пока не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных СММ нарушений режима прекращения огня", - заявила Грау.

Также спецпредставитель заявила, что стороны обсуждали общие концептуальные темы и отвели на второй план проблемы "механизма координации, разминирования, а также разведения сил и средств".

"К сожалению, повторение давно известных позиций не позволяет прийти к практическим решениям", - констатировала Грау и высказала убеждение в том, что решение данных вопросов возможно при большей гибкости всех сторон.

Также спецпредставитель ОБСЕ представила двух новых координаторов рабочих групп ТКГ. Сильви-Аньес Берманн назначена координатором политической рабочей группы, а Шарлотта Реландер - координатор гуманитарной рабочей группы.

Ранее "Страна" писала о том, что Киев бойкотировал заседание подгруппы ТКГ из-за приглашения представителя Донецка.

Также мы сообщали, что в ТКГ прокомментировали слухи об уходе Кравчука с работы в контактной группе.