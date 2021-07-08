Судья Сергей Вовк отказал в удовлетворении ходатайства защиты народного депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука об отводе прокурора Руслана Ижука.

В настоящее время в Печерском районном суде Киева после перерыва началось заседание о продлении меры пресечения политику.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Напомним, 8 июля защита Виктора Медведчука подала ходатайство об отводе судьи Виталия Пысанца, который рассматривает ходатайство про отвод судьи Сергея Вовка. Позже на заседании о продлении меры пресечения объявили перерыв.

Позже стало известно, что Пысанец отказал в удовлетворении ходатайства защиты нардепа об отводе судьи Сергей Вовка. Таким образом, последний продолжит рассмотрение делу о продлении сроков досудебного расследования в отношении политика.

Утром перед началом заседания, Медведчук заявил, что его защита будет требовать, полной отмены меры пресечения.

Напомним, в мае Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. Позже в отношении Виктора Медведчука суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.