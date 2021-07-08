Судья Вовк отказал в удовлетворении ходатайства защиты Медведчука об отводе прокурора Ижука
Судья Сергей Вовк отказал в удовлетворении ходатайства защиты народного депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука об отводе прокурора Руслана Ижука.
В настоящее время в Печерском районном суде Киева после перерыва началось заседание о продлении меры пресечения политику.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Напомним, 8 июля защита Виктора Медведчука подала ходатайство об отводе судьи Виталия Пысанца, который рассматривает ходатайство про отвод судьи Сергея Вовка. Позже на заседании о продлении меры пресечения объявили перерыв.
Позже стало известно, что Пысанец отказал в удовлетворении ходатайства защиты нардепа об отводе судьи Сергей Вовка. Таким образом, последний продолжит рассмотрение делу о продлении сроков досудебного расследования в отношении политика.
Утром перед началом заседания, Медведчук заявил, что его защита будет требовать, полной отмены меры пресечения.
Напомним, в мае Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. Позже в отношении Виктора Медведчука суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.