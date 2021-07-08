Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что введенные против бизнесмена Дмитрия Фирташа санкции не предусматривают закрытие его предприятий.

Об этом Данилов рассказал в интервью "24 каналу".

"На сегодня есть санкции в отношении гражданина Фирташа. Он не сможет пользоваться теми активами, которые есть на территории Украины. Нам было не совсем понятно общение с людьми, которые занимали министерские должности. Они считали, что мы должны закрыть предприятия Фирташа. Это чушь", - заявил секретарь СНБО.

По словам Данилова, санкции не позволяют Фиртажу пользоваться деньгами со своих счетов или продавать активы.

"А что с людьми делать? Их выбросить на улицу, что ли? Он сейчас не может пользоваться деньгами, которые есть на этих предприятиях. Он не может продавать активы, которые есть... Однако мы ответственны в этом. Когда министр (Данилов не уточняет о каких словах и какого министра идет речь - Ред.) говорит, почему предприятия Фирташа не закрыли - мы же не враги Украины, люди должны работать", - сказал Алексей Данилов.

Напомним, 18 июня Совет национальной безопасности и обороны утвердил введение санкций в отношении Павла Фукса и Дмитрия Фирташа. Секретарь СНБО объяснил решение в отношении Фирташа тем, что предприятия олигарха поставляют сырье оборонным предприятиям России.

Также мы писали о том, что 24 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 312 физических и более 500 юридических лиц. В частности, своим указом Зеленский ввел санкции против Дмитрия Фирташа и харьковского бизнесмена Павла Фукса.