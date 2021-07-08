Во время второго перерыва депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Загородний рассказал "Стране" о том, на каком этапе сейчас находится судебное заседание по делу главы политсовета партии, нардепа Виктора Медведчука.

"Сейчас в зале суда идут процессуальные бои по поводу того, кто должен вести судебное заседание. Сторона защиты Медведчука заявила отвод судьи Вовка, мотивируя тем, что его действия являются предвзятыми, потому что достаточно удивительно вышло, что судья Вовк рассматривает оба дела по Медведчука. К этому судье уже есть недоверие из-за его предвзятости к личности Медведчука. Стороны обвинения настаивает на том, чтобы дело продолжал вести суд. Каждая сторона высказала свои позиции и аргументы. После того, как судья, который рассматривает вопрос отвода судьи Вовка, заслушал обе стороны обвинения пошёл в совещательную комнату. Сейчас в судебном заседании происходит уже второй перерыв, сколько он продлится мы не знаем, но ждём решения нового судьи. От того, какое решение вынесет судья, можно будет полностью понять и однозначно говорить про предвзятость стороны обвинения. Мы понимаем, что у них нет никакой новой доказательной базы, которая была и о которой все слышали 13 мая 2021 года и поэтому они нарушают законы, слушают дела без адвокатов и главного человека, против которого они выдвигают обвинения. Они боятся, что сегодняшнее заседание суда может закончится триумфальней победой Медведчука", - сообщил депутат.

Загородний также прокомментировал отвод прокурора по делу Медведчука.

"Сейчас суд не обговаривался вопрос отведения прокуроров, про что сторона защиты заявила на утреннем заседании", - добавил он.

Кроме этого, нардеп от ОПЗЖ предположил свои прогнозы дальнейших обстоятельств приделу Медведчука.

"То, что мы видим сейчас в суде - это нарушение гражданских прав Медведчука, как народного депутата Украины. На протяжении двух месяцев после суда 13 мая он не мог исполнять свои полномочия. Я знаю, что на адрес Медведчука, нашей партии и Верховной Рады пришло очень много писем от избирателей Украины, чтобы было принято позитивное решение в пользу Медведчука и он мог исполнять обязанности народного депутата. Следствие, если хочет, пусть продолжает, но в рамках того, чтобы Медведчуку отменили домашний арест и он мог работать в Верховной Раде. А дело - пусть продолжается, мы глубоко убеждены, что это дело лопнет, как мыльный пузырь, потому что нет никакой доказательной базы", - подытожил он.

Помимо Загороднего, во время перерыва процесс судебного заседания прокомментировала депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская.

"Завтра заканчивается мера пресечения, которая была определена судом два месяца назад. Сегодня адвокаты разложили в юридической плоскости все детали незаконности стороны обвинения. Мы видим, что суд находится под давлением. Мы видим, как себя ведёт сторона обвинения. Мы апеллируем замене судьи, потому что считаем, что процесс политического преследования должен проходить с тем судьей, который бы соблюдал нормы закона. Наша сторона защиты предоставляет все необходимые документы, мы будем сегодня здесь до последнего, до победного конца, мы верим в правоту защиты Медведчука. Надеемся на справедливое и законное решение об отмене меры пресечения, а также надеемся, что завтра политический фарс власти будет закончен", - заявила она.

Нардеп также рассказала, чего ожидает партия ОПЗЖ после второго перерыва судебного заседания.

"Мы надеемся, что будет замена судьи. Сторона защиты абсолютно законно аргументировала все факты нарушения всех процессуальных сроков. То, что сегодня есть все основания подозревать предубеждение судьи и странная ситуация, когда во всей законодательной цепочке, он не должен рассматривать это дело. Поэтому мы хотим исключить из процесса факт манипуляции", - добавила Королевская.

Напомним, 11 мая Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

Кроме того, сообщалось, что 13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста.

Также мы писали, что 7 июля Печерский райсуд Киева продлил сроки досудебного расследования в уголовном производстве по делу народных депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которых подозревают в госизмене.

На сегодняшнем заседании Виктор Медведчук планирует потребовать полной отмены меры пресечения.