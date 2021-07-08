Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала на 875 миллионов евро (около 1,035 млрд долларов - Ред.) автомобильные концерны BMW и группу Volkswagen за нарушение правил конкуренции Евросоюза и картельный сговор в области очистки выбросов дизельных авто.

Об этом заявила исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер в ходе пресс-конференции в четверг, 8 июля.

"Еврокомиссия приняла решение против пяти автопроизводителей: Daimler, BMW, а также Volkswagen, Audi и Porsche, которые входят в группу Volkswagen. ЕК наложила общий штраф в размере 875 миллиона евро", - сказала она.

По ее словам, штраф был наложен за "заговор по технических разработок в области очистки от окислов азота".

Группа Volkswagen (Audi и Porsche входят в нее, при это формально являются отдельными компаниями) оштрафована на 502,4 миллиона евро, BMW - на 372,8 миллиона евро.

Напомним, в прошлом году реализация автомобилей германской группы Volkswagen уменьшились на 46,2%, до 164 650 машин, а концерна BMW - на 40,7%.

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