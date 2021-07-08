В четверг, 8 июля, в Венгрии вступил в силу закон, который запрещает в просветительских программах и рекламах крупных брендов выражать солидарность к ЛГБТ.

Об этом сообщает DW.

Закон о запрете"ЛГБТ-пропаганды", запрещает не только рекламу, которая солидарна с ЛГБТ. Под запрет попадают и книги, в которых рассказывается о транссексуальности и гомосексуальности.

Официальной целью нового закона Венгрия называет защиту несовершеннолетних. В Евросоюзе же этот закон, который был проведен при поддержке правительства Венгрии, подвергся резкой критике. Там назвали его ударом по ЛГБТ-сообществу.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Будапешту правовыми последствиями, а депутаты Европарламента призвали урезать Венгрии финансовые средства ЕС. В тоже время правительство Венгрии заявляет, что закон призван вернуть родителям право самим решать, как воспитывать детей.

Напомним, премьер Венгрии отменил визит на матч сборной своей страны в Мюнхен из-за ЛГБТ-подсветки стадиона.

Также сообщалось, что Венгрия запретила гей-браки.