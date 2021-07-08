Судья Виталий Пысанец отказал в удовлетворении ходатайства защиты нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь Виктора Медведчука об отводе судьи Сергей Вовка. Таким образом, последний продолжит рассмотрение делу о продлении сроков досудебного расследования в отношении политика.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Теперь должны рассмотреть ходатайство про отвод прокурора Руслана Ижука. После чего, будут рассматривать вопрос о продлении меры пресечения Виктору Медведчуку.

Напомним, 7 июля Печерский райсуд Киева продлил сроки досудебного расследования в уголовном производстве по делу народных депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которых подозревают в госизмене.

8 июля защита Виктора Медведчука подала ходатайство об отводе судьи Виталия Пысанца, который рассматривает ходатайство про отвод судьи Сергея Вовка. Позже на заседании о продлении меры пресечения объявили перерыв.