Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей оштрафовала частного почтового оператора "Новая почта" на сумму 325,9 млн гривен после внеплановой проверки на отделениях №49 (Харьков) и №3 (Чугуев, Харьковской области).

Причиной проверок стали жалобы от двух клиентов на то, что на почте повредили посылку стоимостью 500 гривен, а также на то, что клиента обсчитали на отделении.

При этом Госпродпотребслужба, как сообщает пресс-служба ведомства, не смогла подтвердить достоверность жалоб, так как "Новая почта" не предоставила соответствующие документы и объяснения.

"За нарушение законодательства Украины Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области на ООО "Новая почта" были наложены административные штрафы и административно-хозяйственные взыскания. Общая сумма штрафных санкций составила 325 851 634 грн. 80 коп" - заявили в ведомстве.

Эта сумма состоит из двух штрафов. Отделение №49 оштрафовали на 151 млн грн, а №3 – на 174 млн грн.

В свою очередь "Новая почта" уже подала в суд на Госпродпотребслужбу в связи с решением ведомства.

"Новая почта" расценивает действие контролирующего органа как манипуляцию государством своими полномочиями и оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде. Кроме того, компания уже направила официальную жалобу в Госпродпотребслужбу на неправомерные действия сотрудников харьковского отделения, а также обратилась к омбудсмену и международным правозащитным организациям", - говорится в пресс-релизе компании.

Также "Новая почта" изложила свою версию произошедшего. Представители компании утверждают, что проверка в харьковском отделении №49 прошла с нарушением закона, согласно которому, проверяющий должен предоставить руководителю юрлица, его обособленного подразделения или уполномоченному им лицу документы о проверке. Однако их вручили руководителю отделения "Новой почты", которое, по словам пресс-службы компании, "не является уполномоченным лицом".

"Кроме того, была нарушена и процедура проверки. В частности, представитель любого контролирующего органа при осуществлении проверки должен расписаться в специальном журнале - это требование законодательства. Этого также сделано не было", - утверждают в компании.

Руководитель отделения предложил проверяющим обратиться к руководству "Новой почты", однако этого они не сделали. В то же время сотрудники Госпродпотребслужбы расценили такие действия как создание компанией препятствий должностным лицам для проверки. В почтовом операторе отметили, что за последние полгода ведомство провело около 80 проверок в отделениях "Новой почты" в различных регионах Украины и ни в одному случае таких претензий к компании не предъявляло.

"При этом и сам акт о штрафе тоже был составлен с нарушениями. Так, там не указано в чем именно компания препятствовала проверяющему органу и не указана дата правонарушения", - заявили в представительстве почтового оператора.

Также компания считает незаконным, что штраф был рассчитан от оборота всей компании, а не конкретного отделения, где осуществлялась проверка.

"К тому же контролирующий орган сразу выбрал максимальный из возможных штрафов, хотя по практике даже суд не выбирает высшую меру наказания, особенно, если нарушение было совершено в первый раз", - добавили в компании.

Отметим, что штраф, который был выписан "Новой почте", стал одним из крупнейших за последние три года. В 2019 году Антимонопольный комитет Украины оштрафовал участников рынка табака на 6,5 млрд грн за антиконкурентные действия. Позже Верховный суд Украины отменил это решение. А в 2021 году АМКУ наложил на "Укрнафту" и "Укртатнафту" штраф на 4,7 млрд грн, а участникам рынка энергоугля – на 775 млн грн.

Напомним, недавно Антимонопольный комитет Украины наложил штраф в размере 1 млн гривен на ООО "Гугл", 99% которой принадлежит Google International LLC (США). Такие меры были применены к компании в связи с непредоставлением в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

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