В четверг, 8 июля, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о коренных народах, теперь документ передали на подпись президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствует информация в карточке соответствующего законопроекта № 5506.

Согласно законопроекту, "коренным народом" является автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытных языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом, составляет этническое меньшинство в составе населения и не имеет собственного государственного образования за пределами государства.

Законопроект гарантирует культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов Украины, права коренных народов Украины на устойчивое развитие.

В соответствии с документом, коренными народами в Украине будут считаться крымские татары, караимы, крымчаки. В список не включили русских, венгров, евреев, поляков и другие национальности.

Напомним, 1 июля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла инициированный президентом Владимиром Зеленским закон о коренных народах, в который не включены русские. Этот документ вводит особые права для трех национальностей – крымских татар, караимов и крымчаков.

Также мы писали о том, чем известны народы, которые получат статус "коренных" в Украине.

Кроме того сообщалось, что Россия инициирует в ПАСЕ резолюцию "о нарушении прав нацменьшинств в Украине" из-за закона о коренных народах.