"Власти "ЛНР" заявили, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел населенного пункта Донецкий из запрещенного вооружения, в результате чего была ранена пенсионерка.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение "Народной милиции ЛНР".

По данным "народной милиции ЛНР", вечером 7 июля начался обстрел населенного пункта, который велся из 120-миллиметровых минометов. В общем по поселку было выпущено десять мин , одна из которых во время взрыва ранила 610летнюю женщину.

"Пострадавшая находится в Кировской городской больницы, где за ее жизнь борются медицинские работники", - сказано в сообщении.

В свою очередь, "военные ЛНР" также открыли огонь по позициям ВСУ в районе поселка Новошкотовское.

Напомним, 5 июля в зоне конфликта на Донбассе противник нарушил режим прекращения огня. В результате обстрела позиций ВСУ Н погиб один военный, еще трое получили ранения. Днем ранее, 4 июля на Донбассе под обстрелом погиб украинский военный.

Ранее "Страна" сообщала, что под обстрелом в зоне ООС погиб военный из Закарпатья Владимир Белов. Ему было меньше тридцати лет - мужчина родился в Мукачево в 1984 году.