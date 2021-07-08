Президент Беларуси Александр Лукашенко, ранее пригрозивший западным странам "неприемлемым ущербом", заявил о начале "террористической атаки" на республику. По его словам, Запад якобы хочет лишить возглавляемое им государство суверенитета.

Цитирует Александра Лукашенко белорусское агентство "БелТА".

По его словам, наблюдается постоянное усиление "наступательного потенциала" Североатлантического альянса (НАТО) возле границ.

"В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь", - сказал Лукашенко.

Напомним, несколькими днями ранее Александр Лукашенко заявил, что а стране были вскрыты "спящие" террористические ячейки - отряды самообороны. По его словам, они пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке.

Также мы приводили слова Лукашенко о том, что в Беларуси провели масштабную антитеррористическую операцию, в связи с которой он намерен высказать претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель.