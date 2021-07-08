4 июля "Страна" писала о готовящемся уведомлении о подозрении столичному бизнесмену и политику Геннадию Балашову за разрушение памятника культурного наследия по ч.2 ст.298 УК Украины. Речь идет о возведении 6-этажного дома в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры, охраняемой ЮНЕСКО. Его вызывали к следователю Печерского управления полиции на 6 июля, однако на вызов бизнесмен не явился.

По словам источников "Страны" в правоохранительных органах, Балашову пытались вручить подозрение в его знаменитом офисе со статуей коровы на улице Институтской.

Правоохранители обнаружили Балашова в кафе "Liberty", расположенном в одном здании с офисом. Следователь начал оглашать текст подозрения.

После чего, по словам источника, Балашов убежал от полиции. По мнению правоохранителей, несмотря на бегство Балашов обрел статус подозреваемого и если не явится в ближайшее время к следователю, то правоохранители намерены ходатайствовать перед следственным судьей о его задержании и доставке в суд под конвоем для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сам глава партии "5.10" Геннадий Балашов в комментарии "Стране" заявил, что никуда не убегал и ни от кого не прячется, а явится к следователю 19-20 июля (отметим, к тому времени истечёт срок давности по данному преступлению).

По его словам, к нему вчера приехали люди в масках, которые изначально записались якобы на консультацию.

"Я сказал: "Извините, до свидания, встретимся на следующей неделе". И я уехал, а чего мне не уезжать. Они сейчас буду подавать информацию, что типа я бежал. Я никуда не бежал, не прячусь. Настроен, чтобы это делать страшно публичным и показать "зелёной команде" и Генпрокурору Венидиктовой чем занимается Печерский РОВД и Печерская прокуратора. Какие-то неизвестные люди пытались вызвать меня куда-то, потому что подозрение вручается только следователем и с соблюдением всех процессуальных норм. В связи с тем, что они занимаются делом, которому 18 числа исполняется 5 лет, я явлюсь к следователю для вручения подозрения 19-20 июля. Я занятый человек, занимаюсь партийной работой, у меня программа поездок по Украине", — заявил Балашов.

Также Балашов заявил, что прокуратора вместе с полицией завела дело для шантажа и вымогательства денег.

"Были посыльные, которые просили 25 тысяч за то, чтобы дело полежало. Я их послал нахрен. За пять лет они несколько раз приходили что-то замеряли, хотя дом узаконен, в кадастре, выигран Верховный суд против КГГА в том плане, что он абсолютно законен. Строился дом до того, как эта часть была включена в буферную зону. Этот дом абсолютно законен, но прокуратура хочет снять с себя ответственность, не хочет закрывать это постановлением, а хочет быстренько отправить в суд и закрыть по истечению срока давности. Поэтому я им и изъясняю: "Ребята, правильно вручайте повестки. А я к вам явлюсь 19-20 июля, а может и позже"", — утверждает Балашов. Добавив, что хочет сделать это дело публичным.

"Показать, что прокуратура вместе с полицией кормится из Царского села, кошмарит бизнесменом и занимается непотребством вместе со всей Киевской властью. А само дело, которое они инкриминируют: по сносу памятника. А какой памятник они снесли, они пять лет не могут установить", — резюмировал Геннадий Балашов.

Напомним, в 2019 году Балашов баллотировался на пост президента Украины. После своего проигрыша, он послал на три буквы всех, кто голосовал за Зеленского и анонсировал закрытие своей партии 5.10.