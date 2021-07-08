Украина отказалась покупать электроэнергию Белорусской атомной электростанции. Об этом по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Шимоните, она приветствует уход Украины от опасных поставщиков и ее стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E. Также премьер Литвы заявила, что важным является также "зеленый" переход.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что до 2023 года украинская система должна полностью отказаться от российской и белорусской электроэнергии и стать частью электросети Европейского Союза.

При этом в мае-2020 Министерство энергетики и защиты окружающей среды полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России в 2020 году.

Однако после этого, по данным "Укрэнерго", в стране сложилась критическая ситуация с запасами угля - их объемы достигли исторического минимума. В связи с этим Украина в начале 2021 года возобновила импорт электроэнергии из Беларуси.