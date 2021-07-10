Часть стран ЕС открылась для привитых украинских туристов больше недели назад.

Для поездки нужен международный ковид-сертификат, который выдают через мобильное приложение "Дия" после полного курса вакцинации (одна или две дозы, в зависимости от препарата).

На счет самих вакцин - все еще путаница. Поначалу "зеленый свет" давали только вакцинированным "Пфайзером", а к другим вакцинам, даже "АстраЗенеке", произведенной не в ЕС, были вопросы.

Но сейчас страны ЕС начали признавать и доступные украинцам индийский Covishield и южнокорейскую AstraZeneca. А некоторые допускают и китайский Coronovac.

В частности, семь стран ЕС открыли въезд для привитых индийской вакциной. Вакцинированные Covishield могут путешествовать в Австрию, Германию, Словению, Грецию, Ирландию, Испанию и Эстонию.

Кроме того, есть страны, которые пускают и после прививок китайским CoronaVac (например, Австрия, Нидерланды, Словения, Испания). Но его признают далеко не все страны ЕС (полный список можно посмотреть здесь).

Где-то, как в Греции и на Кипре, если нет прививки, достаточно лишь негативного теста на коронавирус.

По рассказам тех, кто уже ездил в Европу после открытия границ для привитых, часто по прилету в ЕС даже не проверяют сертификаты (в отличие от посадки на самолет в Украине).

В целом, похоже, с поездками по сертификатам пока царит хаос и принцип "как повезет": у кого-то проверяют наличие документа о вакцинации и что за прививка была сделана, а у кого-то смотрят только паспорт.

Узнавали, как на практике привитые украинцы въезжают в ЕС.

"Как кому повезет"

Первой страной ЕС, которая открылась для украинцев, была Греция, куда начали пускать еще в мае.

Львовянка Оксана Ярема съездила в начале июня на отдых на остров Родос. У нее проверяли лишь наличие ПЦР-теста.

"Смотрели тест на регистрации и на паспортном контроле в Греции. А недавно греки облегчили въезд - пускают по экспресс-тесту, сделанному за 48 часов до поездки. В июле по экспресс-тесту на отдых в Грецию летит дочка", - рассказывает нам Ярема.

В Германию официально пускают украинцев с прививками, которые признаются в Европе. Это Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Владислав Лучанский, который недавно летал в Гамбург, говорит, что на практике никто не смотрит, какая именно вакцина.

"На погранконтроле бегло глянули сертификат - и все. Не вчитывались, как вакцина. У меня АстраЗенека. Очень похоже на то, что тут как кому повезет", - рассказывает Лучанский.

Как мы уже писали, недавно выяснилось, что не все "АстраЗенеки" равны. В ЕС пускали с "АстраЗенекой", изготовленной в ЕС - торговая марка Vaxzevria. В Украине же кололи либо Vaxzevria производства Южной Кореи, либо Сovieshild - торговая марка "АстраЗенеки", выпущенной в Индии (ее получили почти полмиллиона украинцев).

Впрочем, Германия относится к странам, которые признают Сovieshild (подробнее об этом можно прочитать здесь).

В Испании не спросили ничего, во Франции - только тест

Журналистка ТСН Яна Слесарчук в качестве эксперимента слетала во Францию - у нее прививка "АстраЗенекой". В подтверждение у нее было бумажное свидетельство о вакцинации с "мокрыми печатями" (его выдавали до появления цифровых сертификатов) и отрицательный ПЦР-тест. Украинка решила подстраховаться тестом, ведь официально тест требуют только у тех, кто едет "по особым причинам", а для турпоездок нужен сертификат о вакцинации.

Официально украинские ковид-сертификаты, которые появились одновременно с сертификатами ЕС, на уровне ЕС пока не действуют. Сначала их должна проверить Еврокомиссия, подтвердить соответствие стандартам и принять решение о признании. Но на практике, как оказалось, пускают и с бумажными, и с цифровыми сертификатами (во всяком случае, об этом говорят украинские туристы, которые въехали в ЕС, с которыми мы пообщались).

В аэропорту на вылет таможенник подбодрил Слесарчук: должны пустить, мол, "это же настоящая "АстраЗенека", подумаешь, индийская". Сертификат о вакцинации у нее проверяли перед посадкой на самолет (регистрацию она проходила онлайн, а багаж не сдавала).

Яна Слесарчук слетала в Париж с ПЦР-тестом и сертификатом о вакцинации "АстраЗенекой", который во Франции даже не проверяли. Фото: Facebook Слесарчук

И журналистку действительно пустили во Франции - причем посмотрели только тест, а сертификат о вакцинации не требовали (проверяла таможня).

"Таможенник спросил тест (даже посмотрел на него) и сразу поставил штамп, проигнорировав мое бурное желание накормить его сертификатом. Он даже мою заполненную бумажку с обещанием, что никто ковидный со мной не общался, смотреть не стал. Видимо, предполагается, что если из Киева пропустили, причина достаточно важная и все должно быть ок. В общем, рисковать можно", - делится на своей странице в Facebook Слесарчук.

"Я также убедилась, что если Киев пропускает (а здесь строго проверяют документы перед тем, как выдать посадочный талон), то в стране, в которую путешествуете, уже никто ничего не спросит. У меня такое было две недели назад с Испанией. Испанцы не спросили вообще ничего - за секунду штамп в паспорте", - делится украинка Ольга Петрив.

1 июля Испания сообщила, что признает национальные сертификаты третьих стран для вакцин, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Это означает, что границы Испании для украинцев также открыли.

Официально в Испанию украинцам можно въехать по справке о вакцинации препаратами компаний PfizerBiontech, Astra Zeneca, CoronaVac.

В некоторых странах ЕС (как, например, в Британии, Швеции, куда украинцев с туристической целью пока не пускают), есть отдельный "ковидный контроль", который смотрит: в отель тебе, на карантин или на свободу с двумя прививками.

В то же время каждая страна ЕС имеет право вводить собственные ограничения.

Например, недавно Германия ввела новые ограничения для путешествующих из Португалии, даже полностью вакцинированных. Поэтому туристам советуют тщательно проверять правила въезда в каждую страну. Сделать это можно на сайте МИДа, а также на сайте ЕС.