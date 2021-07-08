В четверг, 8 июля, возле здания Офиса президента в Киеве проходит многочисленный митинг против сноса МАФов в столице.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Участники митинга требуют от властей помешать планам столичной мэрии снести торговые точки, расположенные в разных частях города. Люди стоят с флагами, на которых написан район Киева, где предприниматели ведут свою деятельность.

Отметим, что демонстранты вышли на улицы, несмотря на 30-градусную жару, которая сейчас стоит в столице.

Напомним, в мае мы рассказывали о том, как в Киеве на улице Льва Толстого рабочие в костюмах "Киевблагоустройства" снесли МАФЫ, которые находились внутри подземного перехода.

Также "Страна" сообщала о том, как в начале июня работники "Киевблагоустройства" принялись демонтировать незаконные торговые площадки, которые располагались неподалеку от станции метро "Героев Днепра".

В свою очередь в прокуратуре объяснили такую активизацию деятельности коммунальщиков следственными действиями правоохранителей по делу о миллионах гривен теневых доходов, которые получала группа лиц, прикрывающих эту незаконную деятельность. В результате обысков правоохранители сообщили о подозрении ряду лиц, в том числе и действующим чиновникам Киевской городской государственной администрации.