Против бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака в Польше выдвинули новое обвинение. Его подозревают в получении взяток на сумму 315 тысяч евро при реализации публичных заказов на строительство дорог в Украине.

Об этом сообщает PAP.

"Прокурор огласил Славомиру Н. измененное коррупционное обвинение. Оно включает получение дополнительной материальной выгоды на сумму 315 тысяч евро за поддержку компании в процессе получения и исполнения публичных заказов, касающихся строительства и ремонта дорог в Украине", - сообщили в окружной прокуратуре в Варшаве.

Напомним, что прошлым летом Центральное антикоррупционное бюро Польши сообщило, что задержало Новака по подозрению в коррупции и управлении организованной преступной группой. В апреле 2021 года Окружной суд в Варшаве отпустил из-под стражи подозреваемого в коррупции и руководстве организованной преступной группой экс-директора "Укравтодора", бывшего министра транспорта Польши (2011-2013) Славомира Новака.

Также мы писали о том, что в Украине САП подозревает экс-главу "Укравтодора" Новака в том, что он брал взятки с подрядчиков и отмывал деньги.