Европейский союз (EC), который ранее критиковал США за применение экстерриториальных санкций, предлагает вводить санкции за коррупцию в странах, которые находятся вне пределов ЕС.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Евродепутаты считают, что санкционный режим следует применять и к тем, кто создает экономические и финансовые условия для нарушений прав человека. По данным издания, что под этим часто понимают олигархов, хотя определение "олигарх" в резолюции не содержится.

"Коррупция оказывает опустошительное воздействие на ситуацию с соблюдением прав человека и часто подрывает функционирование и легитимность государственных институтов и верховенства права", - пояснили евродепутаты.

В то же время, в резолюции говорится, в случае не включения коррупционных деяний в действующий (санкционный - Ред.) режим, "Европарламент призывает ЕС и его государства-члены ввести антикоррупционный режим санкций Евросоюза".

Кроме того, Европарламент призвал Совет ЕС изменить процедуру принятия санкций, принимаемых за нарушение прав человека. То есть предлагается упростить процедуру принятия санкционных мер за нарушение прав человека. В настоящее время для принятия решения необходимо согласие всех 27 государств Евросоюза. Европарламент же предлагает вводить их квалифицированным большинством.

Резолюцию подготовили евродепутаты из двух крупнейших фракций Европарламента - Дэвид Макаллистер из Европейской народной партии (ЕНП) и социал-демократ Мария Арена.

На пленарном заседании в Страсбурге за соответствующую резолюцию, посвященную режиму санкций ЕС за нарушения прав человека, или европейскому "акту Магнитского", проголосовали 584 евродепутата.

Напомним, летом прошлого года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил глубокую обеспокоенность применением санкций или угрозой санкций со стороны Соединенных Штатов против европейских компаний. Речь шла о введении санкций против проекта газопровода "Северный поток-2".

Как говорил тогда Боррель, Евросоюз считает экстерриториальные санкции нарушением международного права, поскольку европейская политика должна определятся Европой, а не третьей стороной.

Также мы рассказывали, что недавно Европарламент призвал Совет Европейского Союза ввести новые персональные и секторальные санкции против Беларуси, которые коснуться и государственных компаний.