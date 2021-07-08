В четверг, 8 июля, защита нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука подала ходатайство об отводе судьи Виталия Пысанца, который рассматривает ходатайство про отвод судьи Сергея Вовка.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Ходатайство об отводе Виталия Пысанца было подано из-за того, что во время заседания по отводу Вовка в зале присутствовал его секретарь. Но судья Пысанец отказал в удовлетворении ходатайства.

Там временем сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа за жизнь" Юрий Бойко прокомментировал вопрос предвзятости в ходе судебного заседания по делу Медведчука.

"Наши юристы говорят, что было очень много нарушений. Начиная от того, что были не вовремя поданы жалобы, заканчивая процессуальными нарушениями. Это все свидетельствует о том, что все это политический заказ. Мы видим, что чем хуже экономическая ситуация в стране, тем больше идёт нагнетание ситуации вокруг этого дела, тем больше идёт преследование оппозиции в лице наших товарищей", - заявил Бойко.

"Абсолютно очевидно, что дело шито белыми нитками. Ситуация вся притянута за уши. Пытаются как-то выйти из нее и пробивают следствие, чтобы ограничить свободу нашего товарища. Поэтому мы расцениваем это отрицательно и считаем, что правосудие сегодня в Украине пошло по пути политических преследований", - добавил Бойко.

Также депутат от партии ОПЗЖ Олег Волошин прокомментировал решения об отводах прокурора и судьи в ходе судебного заседания со стороны защиты Медведчука.

"Такой прокурор не только не может быть одним из представителей обвинения, он вообще не должен работать в органах прокуратуры, потому что против него журналистка Седлецкая сразу выиграла в Европейском суде по правам человека. Это большое предупреждение всем нашим судьям и прокурорам: что бы они сейчас не делали, какие бы команды не получали с Банковой, над ними всеми должен висеть опыт судьи Киреева. Именно пример судьи Киреева, который прячется неизвестно где. Потому что если завтра Медведчук выиграет дело в Европейском суде по правам человека, власть может быть не только уволена, но ещё о посажена. Этого одного достаточно. То есть, председательствовать в деле и выносить решение, по которому потом Европейский суд находит нарушения в правах человека - это достаточное основание для украинского законодательства, чтобы такой судья был уволен и посажён в тюрьму", - заявил Волошин.

Напомним, нардепу Виктору Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму 11 мая.

После этого, 13 мая, состоялся суд по мере пресечения. Медведчуку назначили домашний арест.

Кроме того, 7 июля суд продлил сроки досудебного расследования в уголовном производстве по делу народных депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которых подозревают в госизмене.

На сегодняшнем заседании Виктор Медведчук планирует потребовать полной отмены меры пресечения.