Государственное бюро расследований в рамках проверки необоснованных активов у чиновников, просит украинцев сообщать о наличии таких активов у должностных лиц или о том, что стоимость приобретенного чиновником имущества явно занижена.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Если вы владеете информацией о незаконно полученное имущество или о том, что стоимость приобретенного чиновником имущества явно занижена, сообщите об этом. Форму вы также можете заполнить анонимно. Руководство ГБР держит этот вопрос на личном контроле, а все полученные сведения будут тщательно проверяться", - говорится в сообщении.

Представителей общественности, СМИ и неравнодушных граждан при наличии информации просят обратится в ГБР одним из таких способов:

через электронную форму на официальном веб-сайте Государственного бюро расследований

по телефону +38 (044) 300 27 07 (раздел 4) на специальную телефонную линию ГБР: понедельник - четверг - с 09:00 до 18:00, пятница - с 09:00 до 16:45 (перерыв на обед в указанные дни - с 13:00 до 13:45); в другое время (ночное время, выходные и праздничные дни) - оставить обращение, заявление или сообщить информацию на автоответчик (обработка таких сведений состоится на следующий рабочий день)

отправить информацию на адрес электронной почты: assets@dbr.gov.ua;

почтовой связью в адрес Бюро: ул. Симона Петлюры, д. 15 м. Киев, 01032;

во время личного приема в приемной центрального аппарата Государственного бюро расследований по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев;

оставив обращение или сообщение в специальной урне для корреспонденции в помещении центрального аппарата ГБР по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев.

"ГБР активно проявляет необоснованные активы чиновников. Одним из таких примеров является переданные в САП материалы о наличии у народного депутата Украины активов, не подтвержденных официальными доходами. Так, в 2020 году депутат приобрел квартиру в Киеве стоимостью 7,6 млн гривен", - рассказали в ГБР.

При этом в 2019 году он задекларировал всего 4 тысячи долларов, а в 2020 году получил доход 4,8 млн грн. Таким образом, разница между декларируемыми доходами/активами и ценой квартиры составляет более 2,7 млн гривен. В ГБР сообщили, что таких случаев много.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект, который предусматривает восстановление лишения свободы за недостоверные декларации.

Также "Страна" сообщала, что Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции начало проверку деклараций 88 нардепов.