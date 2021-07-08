Евросоюз предложил Минздраву России рассмотреть возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса.

Об этом со ссылкой на посла ЕС в Москве сообщает "РИА Новости".

Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер отметил, что пока рано говорить, когда границы полностью откроются. Однако, добавил посол, стороны должны стремиться урегулировать вопрос о сертификатах по вакцинации для облегчения передвижения людей.

"Существует так называемая система европейского Covid-сертификата… И законодательство позволяет, чтобы Еврокомиссия признавала эквивалентность других Covid-сертификатов. В связи с этим мы предложили российскому Минздраву обсудить, хочет ли Россия присоединиться к этой системе", - сказал Эдерер на брифинге по случаю начала председательства Словении в Совете ЕС.

"Мы предложили провести такие дискуссии, и если они будут успешными, они снизят число проблем, с которыми сталкиваются сейчас российские путешественники", - подчеркнул посол.

Напомним, с 1 июля в Евросоюзе вступил в силу регламент о цифровых сертификатах Covid-19. Эти документы должны позволить гражданам и резидентам ЕС свободно передвигаться по всей территории ЕС и зоны Шенгена. Документ в цифровом и бумажном формате содержит информацию о вакцинации его обладателя или о свежих результатах тестирования, или о выздоровлении от Covid-19.

Кроме того, в начале июля в "Дие" появились первые сертификаты вакцинированных от Covid-19 украинцев. В июле в "Дие" хотят запустить ковид-сертификаты для переболевших и сдавших ПЦР-тест украинцев

Украинские чиновники ранее анонсировали, что Украина и Европейский союз договорятся о взаимном признании документов о вакцинации. Ожидается, что приложение "Дия" будет синхронизировано с системой E-Health, по запросу к которой и будет выдаваться международный сертификат.