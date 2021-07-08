Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, что не поменял ритм работы, несмотря на домашний арест.

Об этом Медведчук сообщил в комментарии "Стране".

"Провожу время с женой и дочерью, постоянно приезжают коллеги по партии, еженедельно проводим заседания стратегического совета партии. Ритм работы не поменялся, работать необходимо.

Самое главное ограничение, это невозможность выполнения моих депутатских полномочий. Этот тот недостаток, который на мой взгляд является незаконным и должен быть устранен. Полномочия народного депутата нельзя приостанавливать.

Хочу сказать, что власти не получилось и не получиться меня отстранить от оппозиционной политической деятельности. Она продолжается и будет продолжаться",- заявил Медведчук.

Напомним, 11 мая Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

Кроме того, сообщалось, что 13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста.

Также мы писали, что 7 июля Печерский райсуд Киева продлил сроки досудебного расследования в уголовном производстве по делу народных депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которых подозревают в госизмене.

На сегодняшнем заседании Виктор Медведчук планирует потребовать полной отмены меры пресечения.