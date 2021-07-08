В Винницкой области миграционная полиция задержала иностранного гражданина, которого разыскивал Интерпол за совершение тяжких преступлений на родине. 34-летний злоумышленник провел в тюрьме почти треть жизни - 10 лет.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в своем Telegram-канале.

Полиция выяснила, что из одного из мест лишения свободы в Винницкой области должен освободиться 34-летний гражданин соседнего государства, который отбывал 10-летнее наказание за причинение тяжких телесных повреждений, причинивших смерть потерпевшего, и злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний. Также он оказывал существенное влияние на криминогенную ситуацию в регионе.

Проведя соответствующую проверку, правоохранители выяснили, что мужчину разыскивает Интерпол, за совершение тяжких преступлений на родине: изнасилования с угрозой убийства и разбоя, объединенного с насилием грабежа.

Напомним, в Киеве в четвертый раз задержан криминальный авторитет "Дед", которого ранее трижды выгоняли из Украины. В последний раз ему запретили въезд на 15 лет.

Также сообщалось, что во Львове по подозрению в убийстве задержали мукачевского "авторитета" Пашкуляка.