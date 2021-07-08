Космический мусор, который в четверг, 8 июля, пройдет вблизи Международной космической станции, не представляет для нее опасности, поэтому уклоняться от него МКС не будет.

Об этом в Teitter сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

"По уточненным данным, некаталогизированный объект "космического мусора", который должен был сблизиться с Международной космической станцией 8 июля в 16:16 мск, опасности не представляет. Вероятность столкновения с МКС нулевая, проведение маневра коррекции не требуется", - рассказали в "Роскосмосе".

Напомним, вчера в НАСА заявили, что в четверг, 8 июля, к Международной космической станции приблизится неопознанный объект, и он пройдет "в опасной близости" от станции. По данным американской стороны, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозировалось 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4,8 км, вероятность столкновения 1.28Е-05.

Также мы писали о том, что в "Роскосмосе" сначала отрицали опасность, а потом пересмотрели свою позицию и заявили, что космический мусор будет находится на расстоянии от МКС в три раза меньшем, чем предполагалось.