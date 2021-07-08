В заседании о продлении меры пресечения Виктору Медведчуку из-за ходатайства стороны зашиты об отводе судьи Сергея Вовка объявили перерыв.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Сейчас в автоматическую систему распределения судей внесут данные про отвод судьи Сергея Вовка в деле о продлении сроков досудебного расследования для рассмотрения соответствующего ходатайства.

После рассмотрения ходатайства об отводе судьи Сергея Вовка, суд рассмотрит ходатайство об отводе прокурора Ижука, и только после этого будут рассматривать вопрос о продлении меры пресечения Виктору Медведчуку.

После объявления перерыва, депутат от партии ОПЗЖ Виктор Чёрный прокомментировал процесс заседания суда по делу Виктора Медведчука.

"Действительно, заседание началось с того, что адвокаты Медведчука заявили об отводе прокурора, который позволил в своих высказываниях проявить нетерпимость по политическим признакам. Также был отвод следственного судьи, который на взгляд адвокатов не может принимать справедливое решение из-за вчерашнего вопиющего случая, когда за десять минут этот же самый судья рассмотрел семитомное дело и принял решение о продлении сроков расследования практически на 8 месяцев. Поэтому суд идёт, в среду присутствуют больше 20 депутатов от фракции ОПЗЖ. Мы внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", - заявил он.

Напомним, 11 мая Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

Также мы писали, что 7 июля Печерский райсуд Киева продлил сроки досудебного расследования в уголовном производстве по делу народных депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которых подозревают в госизмене.

На заседании в четверг, 8 июля, Медведчук намерен требовать полной отмены меры пресечения.