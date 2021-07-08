Военные Черноморского флота (ЧФ) России провели под Симферополем учения с боевыми стрельбами танков Т-72Б3 на фоне черноморских учений Sea Breeze, в которых участвуют Украина и страны НАТО.

Об этом со ссылкой на пресс-службу флота сообщает РИА "Новости".

"Стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника выполнялась танкистами на расстояниях от 1000 до 2000 метров", - рассказали об учениях в ЧФ.

В пресс-службе флота добавили, что при выполнении стрельб были задействованы более 200 военных и порядка десяти танков Т-72Б3.

В учениях флота также используются реактивные системы залпового огня "Град", 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 120-мм гаубицы Д-30, 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 "Нона-С", а также минометы "Сани" и "Поднос".

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал недавний инцидент, когда в воды Черного моря возле аннексированного Крыма вошел британский эсминец Defender, который участвовал в совместных с Украиной учениях. Ранее в Кремле назвали инцидент с британским эсминцем провокацией и пообещали жесткую реакцию при его повторении.

"Я с большим изумлением читал комментарии, когда вторгся британский военный корабль в наши территориальные воды. Некоторые либеральные критики власти стали говорить: 'Зачем надо было его выгонять, ну прошел бы мимо Крыма, и чего бы случилось? И так отношения уже на дне лежат, а вы еще глубже их закапываете'. То есть - проглотите прямое оскорбление, наплюйте на волеизъявление крымчан", - сказал он.

Министр напомнил, как во время недавних российских учений возле Украины страны Запада опасались подготовки вторжения - притом что после их завершения сами "со всего мира согнали десятки тысяч солдат и образцов наступательной техники и подали дело так, что мы пригрозили - и Россия отвела войска".

"А наши либералы заявили после этого: позвонил Байден Путину - и тут же войска от украинской границы убрали, а если бы не позвонил Байден, наверняка напали бы на Украину. И это уважаемые в прошлом люди, которые политикой занимаются многие годы", - добавил Лавров.

В учениях Sea Breeze задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран - членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.

Ранее мы рассказывали, что российские военные следят за кораблями НАТО и других стран в Черном море, где проходят масштабные учения Sea Breeze.

Также сообщали, что днем ранее в России на фоне черноморских учений Sea Breeze прошли маневры с использованием ракет систем ПВО С-400 "Триумф".