Совет безопасности ООН выступил с заявлением по поводу убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Страны-члены совета назвали его отвратительным актом и призвали привлечь к ответственности виновных.

Заявление обнародовано на сайте ООН.

"Генеральный секретарь призывает всех гаитян сохранять конституционный порядок, сохранять единство перед лицом этого отвратительного акта и отвергать любое насилие", - сказано в заявлении.

Кроме того, ООН обещает продолжать поддерживать правительство и народ Гаити. Организация призывает оперативно привлечь к ответственности виновников преступления.

Напомним, в ночь на среду 7 июля, президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей резиденции. Нападение совершила группа неизвестных. Власти сообщали, что речь, вероятно, шла об иностранцах, разговаривавших на испанском и английском языках. Жовенель Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года и вступил в должность в феврале 2017 года.

Также мы писали о том, что полиция Гаити в ходе спецоперации ликвидировала четверых убийц президента Моиза.