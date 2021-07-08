Франция призывает страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае.

Об этом в эфире France-2 заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

По его словам, в список вакцин для прививания французов от коронавируса должны входить только те препараты, в действенности которых есть уверенность.

Сейчас во Франции, а также других странах ЕС, признано всего четыре вакцины: AstraZeneca; Pfizer/BioNTech; Moderna; Johnson&Johnson.

"В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам", - сказал Бонн.

#Frontières | « Nous avons été clairs avec nos partenaires 🇪🇺 : certains pays ont déjà renforcé leurs dispositifs de contrôle à l’entrée. Surtout, il faut que les vaccins reconnus soient limités à ceux autorisés par l’agence 🇪🇺 ⁦@EMA_News⁩. » @Caroline_Roux ⁦⁦⁩ pic.twitter.com/3NScqcGFBn — Clement Beaune (@CBeaune) July 8, 2021

Напомним, самой доступной для украинцев сейчас является китайская вакцина CoronaVac производства Sinovac. Ей прививки делают в центрах массовой вакцинации, где можно сделать прививку, не дожидаясь своей очереди и приглашения. Ученые считают, что после третьей дозы вакцины Sinovac число антител против коронавируса растет в десятки раз.

Также мы писали о том, что Меркель и Макрон назвали "Спутник" и "Коронавак" "менее эффективными" и раскритиковали Грецию за их одобрение.