Париж призывает не признавать российскую и китайскую вакцины. Фото: pixnio.com

Франция призывает страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае. 

Об этом в эфире France-2 заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

По его словам, в список вакцин для прививания французов от коронавируса должны входить только те препараты, в действенности которых есть уверенность.

Сейчас во Франции, а также других странах ЕС, признано всего четыре вакцины: AstraZeneca; Pfizer/BioNTech; Moderna; Johnson&Johnson.

"В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам", - сказал Бонн. 

Напомним, самой доступной для украинцев сейчас является китайская вакцина CoronaVac производства Sinovac. Ей прививки делают в центрах массовой вакцинации, где можно сделать прививку, не дожидаясь своей очереди и приглашения. Ученые считают, что после третьей дозы вакцины Sinovac число антител против коронавируса растет в десятки раз.

Также мы писали о том, что Меркель и Макрон назвали "Спутник" и "Коронавак" "менее эффективными" и раскритиковали Грецию за их одобрение.

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