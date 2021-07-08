Военно-морские силы США направили в Черное море американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma. Он будет сотрудничать с союзниками по Североатлантическому Альянсу (НАТО)

Об этом сообщает оперативный флот американских военно-морских сил - Шестой флот ВМС США в своем Тwitter в четверг, 8 июля.

"USNSYuma (T-EPF-8) начал транзит в северном направлении к Черному морю, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении.

Справка. USNS Yuma - восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров. Полное водоизмещение 2400 тонн.

Напомним, 28 июня в акватории Черного моря начались ежегодные учения Sea Breeze, которые будут проходить до 10 июля. Всего в учениях совместно с Военно-морскими силами Украины примут участие пять тысяч военнослужащих и 32 корабля из 32 стран.

Ранее мы рассказывали, что в начале июля в одесский порт прибыли корабли постоянной морской группы НАТО SNMG2. Первым зашел итальянский фрегат "Вирджинио Фазан" F591.

Также сообщали, что военные России следят за учениями в Черном море с участием кораблей НАТО и Украины.