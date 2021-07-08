Китайский город Жуйли с четверга, 8 июля, закрыли на въезд и выезд из-за быстрого распространения там мутировавшего штамма коронавируса.

Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет "Интерфакс".

Решение приняли власти юго-западной китайской провинции Юньнань. Шан Лабянь, мэр города Жуйли, расположенного на границе с Мьянмой, заявил, что на въезд и выезд полностью закрыты все восемь пунктов. Кроме того, в населенном пункте вводится режим домашней изоляции. По его словам, в городе распространяется мутировавший штамм вируса, его распространение идет высокими темпами.

По словам Лабяня, что для того, чтобы "гарантировать безопасность всей страны, в Жуйли принята самая жесткая, решительная и научно обоснованная программа" предотвращения распространения инфекции.

Кроме того, в городе с 00:00 часов среды закрылись все предприятия и государственные учреждения за исключением больниц, аптек и магазинов первой необходимости, таких как продуктовые.

Большинство заразившихся во время новой вспышки распространения вируса - граждане Мьянмы. В Жуйли активно ведется трансграничная торговля. В связи с этим власти приняли решение ужесточить контроль на границе.

Напомним, в Китае сделали миллиард прививок от коронавируса и ждут полный иммунитет к декабрю.

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