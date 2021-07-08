Виктор Медведчук прибыл в Печерский районный суд Киева где будут рассматривать вопрос о продлении ему меры пресечения.

Об этом сообщил корреспондент "Страны" с места событий.

Перед началом заседания, Медведчук заявил, что его защита будет требовать, полной отмены меры пресечения.

"Безусловно власть очень хотела, чтобы я покинул страну. Она рассказывала о том, что я боюсь обвинений, что эти обвинения обоснованные, законные и поэтому Медведчук скрывается от уголовной ответственности. Они этого не дождались и не дождутся, потому что я готов к борьбе, я уверен в своей правоте", - заявил он.

Вчера, 7 июля, Печерский райсуд Киева продлил сроки досудебного расследования в уголовном производстве по делу народных депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которых подозревают в госизмене.

Адвокат Виктора Медведчука Камиль Кирпичев накануне заявил в комментарии "Стране", что суд продлил срок следствия за 10 минут, без Медведчука и его защитников.

Как сообщил корреспондент "Страны", под Печерском районным перед заседанием обстановка спокойная. Оба входа в суд окружены рядами охраны, националистов не наблюдается.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний.

11 мая Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

В отношении Виктора Медведчука суд избрал меру пресечения в круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о деле Виктора Медведчука.