Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров заявил, что в случае нападения Афганистана на Таджикистан Организация Договора о коллективной безопасности (ОДБК) немедленно займется этим вопросом.

Об этом со ссылкой на слова министра сообщает "Интерфакс" в четверг, 8 июля.

"Мы с Таджикистаном союзники... И если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленным предметом для рассмотрения в ОДКБ", - сказал он.

Глава МВД РФ напомнил, что представители секретариата ОДКБ посетили таджикско-афганскую границу, после чего ситуация рассматривалась на заседании постоянного совета.

"Где-то я читал или по телевизору слышал, будем ли мы вводить войска в Афганистан: я считаю, что ответ очевиден", - подытожил Лавров.

Справка. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДБК) - военно-политический блок, который должен защищать входящие в него страны от внешних посягательств. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Напомним, ситуация на афгано-таджикской границе обострилась в конце июня. Афганские военнослужащие вынуждены переходить через границу из-за наступления "Талибана".

Мы рассказывали, что министр обороны России Сергей Шойгу предрёк высокую вероятность новой гражданской войны в Афганистане после вывода американских войск, что может ускорить распространением экстремизма на соседние государства.

А днем ранее Лавров заявил, что Россия готова принимать разные меры, в том числе и использовать военную базу в Таджикистане для защиты союзников от угрозы из Афганистана.