В ООН считают, что пандемия коронавируса далека от завершения. И хотя вакцины дают луч надежды, вирус распространяется быстрее них. Кроме того, препараты несправедливо распределены между странами.

Об этом заявил гесек ООН Антониу Гутерриш, сообщает пресс-служба организации.

По его словам, вечером в среду, 7 июля, число погибших от коронавируса превысило отметку в 4 млн человек, причем больше половины приходится на последние полгода.

"Вирус опережает распространение вакцины. Эта пандемия явно далека от завершения; более половины его жертв умерли в этом году. Еще многие миллионы окажутся в опасности, если вирусу будет позволено распространяться со скоростью лесного пожара", - сказал Гутерриш.

ООН призывает создать глобальный план вакцинации, "чтобы как минимум удвоить производство вакцин и обеспечить их справедливое распределение".

В ВОЗ также заявляют, что сейчас вакцины распределяются несправедливо.

"Прививочный национализм, когда горстка стран забирает львиную долю вакцин, - это морально неоправданный и неэффективный подход против вируса, который быстро мутирует и становится все эффективнее при переходе от человека к человеку", - заявил директор Всемирной организацией здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Напомним, в ВОЗ призвали богатые страны не прививать подростков, а поделиться вакциной от коронавируса с бедными.

Также мы писали, что в ВОЗ призвали правительства, которые полностью снимают карантин, быть "чрезвычайно аккуратными".