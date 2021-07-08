Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр коммерции Китая Ван Веньтао подписали соглашение, предусматривающее расширение сотрудничества двух стран и содействие реализации совместных проектов в области строительства и развития объектов инфраструктуры. В частности, в договоре сказано, что Китай выделит Украине средства на инфраструктурные проекты.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте Кабинета Министров Украины.

Соглашение предусматривает расширение сотрудничества, содействие сотрудничеству между Украиной и Китаем с целью реализации совместных проектов в области строительства инфраструктуры.

Среди приоритетов сотрудничества - железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и муниципальное инженерное строительство.

Согласно договору Украина и Китай:

поощряют компании и финансовые учреждения обеих стран к активному сотрудничеству в области строительства инфраструктурных объектов;

способствуют установлению более тесных экономических связей между двумя странами и будут оказывать необходимую помощь и сопровождение в реализации совместных проектов.

Кроме того, в договоре сказано, что Китай выделит Украине средства на инфраструктурные проекты.

"Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Китайской Народной Республики об углублении сотрудничества в области строительства инфраструктуры" предусматривает привлечение средств на льготных условиях от правительства КНР, необходимых для реализации инфраструктурных проектов", - рассказали в пресс-службе правительства.

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