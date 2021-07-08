В столице Японии - Токио, где в середине месяца должны начаться Олимпийские игры, с 12 июля по 22 августа правительство ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пандемии Covid-19. В связи с этим страна настаивает на проведении соревнований без зрителей.

Об этом в ходе заседания экспертной комиссии сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, который координирует деятельность центрального штаба по борьбе с распространением заседании Covid-19, сообщает TACC.

"В Токио сохраняется тенденция увеличения числа заражений, помимо этого распространяется штамм "Дельта". Между тем наступает летний сезон, когда возрастает активность населения. Для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения мы вводим режим ЧС с 12 июля по 22 августа", - сказал он.

Таким образом режим ЧС будет действовать в Токио во время проведения летних Олимпийских игр, которые пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа.

Нисимура также добавил, что на аналогичный период кабмин продлевает режим ЧС в южной префектуре Окинава. Кроме того, до 22 августа продлевается действие усиленных мер против распространения коронавируса в восточных префектурах Тиба, Сайтама и Канагава, а также в западной Осаке.

Кроме того экспертный совет при правительстве Японии направил в МОК рекомендации по проведению Олимпийских игр, указав, что отказ от допуска зрителей на объекты во время мероприятий был бы предпочтителен.

Ранее экспертный совет уже неоднократно высказывал свои опасения в связи с рисками роста заражений на соревнованиях.

По данным японского Минздрава, 7 июля в Токио было зарегистрировано 920 случаев коронавируса, что на 206 больше, чем за неделю до этого.

Напомним, спортсмен сборной Уганды, который со своей командой находится в Японии и у которого ранее местные власти выявили коронавирус, оказался инфицирован штаммом "Дельта". Перед прилетом спортсмен получил вторую дозу вакцины британо-шведского производителя AstraZeneca и за 72 часа до вылета из Уганды сдал отрицательный тест на коронавирус.

По данным Минздрава, штамм коронавируса "Дельта" втрое заразнее обычного варианта коронавируса.