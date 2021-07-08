По состоянию на утро четверга, 8 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 617 человек.

Напомним, что вчера, 7 июля в стране было выявлено 610 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло всего на 7 человек.

Умерли за отчетные сутки 23 человека (с начала эпидемии 52 560 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 872 человека (с начала эпидемии - 2 175 225 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 26 детей и 18 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киевской области (50 человек), Днепропетровской области (41), Львовской области (29) и Винницкой области (24).

В Киеве выявили 181 новый случай заражения.

Ранее "Страна" сообщала, что в ВОЗ призвали богатые страны не прививать подростков, а поделиться вакциной от коронавируса с бедными.

Также мы рассказывали, что в Крыму рекордный прирост смертности от коронавируса за неделю.