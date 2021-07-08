У мирового лидера IT-индустрии компании Google начинаются серьезные проблемы в США, которые могут привести к миллиардным потерям доходов.

Так, столица страны Вашингтон и еще 36 штатов направили в суд Калифорнии иск против Google. Компанию обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства в Google Play. Истцы хотят оспорить комиссию в размере 30% в магазине приложений, как передает Politico.

Google отрицает все обвинения и считает, что требования истцов приведут к увеличению расходов для небольших разработчиков и сделает магазин приложений менее безопасным. По мнению корпорации, они действуют в интересах небольшого числа крупных разработчиков, которые хотят пользоваться продуктами Google, но не платить за них.

Ранее власти штатов уже подавали антимонопольные иски к Google. Они касались доминирования на рынке поиска и на рынке онлайн-рекламы.

А в конце июня юридический комитет Палаты представителей США одобрил предварительные варианты законопроектов, направленных на ограничение доминирующего положения на рынке ведущих технологических компаний.

Ранее "Страна" в материале "Плюс 20% на Netflix и удар по рекламе" выяснила, что значит введение налога на Google, за который проголосовала Рада.