Полиция Гаити в ходе спецоперации ликвидировала четверых убийц президента Моиза
После шокирующей атаки террористов на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза (в ходе которой глава государства был убит, а его жена тяжело ранена - Ред.) полиция отчиталась об успешной операции против нападавших.
Начальник полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что четверо подозреваемых в убийстве президента были ликвидированы, а еще двоих задержали.
Выступая по государственному телевидению Леон Шарль назвал убитых "наемниками" и заявил следующее: "Четверо из них убиты, еще двое задержаны, их допрашивают".
Об этом передает "Интерфакс".
Напомним, что в ночь на среду 7 июля, президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей резиденции. Нападение совершила группа неизвестных. Власти сообщали, что речь, вероятно, шла об иностранцах, разговаривавших на испанском и английском языках.
Жовенель Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года и вступил в должность в феврале 2017 года.
В среду в Гаити было объявлено военное положение, были закрыты границы, решение об этом было принято на экстренном заседании совета министров страны.
Исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Джозеф заявил, что полиция и военные контролируют безопасность в стране. Он также призвал к международному расследованию убийства.
Ранее "Страна" сообщала, что посольство Гаити в Доминикане опровергло сообщение о смерти первой леди страны.