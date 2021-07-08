После шокирующей атаки террористов на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза (в ходе которой глава государства был убит, а его жена тяжело ранена - Ред.) полиция отчиталась об успешной операции против нападавших.

Начальник полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что четверо подозреваемых в убийстве президента были ликвидированы, а еще двоих задержали.

Выступая по государственному телевидению Леон Шарль назвал убитых "наемниками" и заявил следующее: "Четверо из них убиты, еще двое задержаны, их допрашивают".

Об этом передает "Интерфакс".

Напомним, что в ночь на среду 7 июля, президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей резиденции. Нападение совершила группа неизвестных. Власти сообщали, что речь, вероятно, шла об иностранцах, разговаривавших на испанском и английском языках.

Жовенель Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года и вступил в должность в феврале 2017 года.

В среду в Гаити было объявлено военное положение, были закрыты границы, решение об этом было принято на экстренном заседании совета министров страны.

Исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Джозеф заявил, что полиция и военные контролируют безопасность в стране. Он также призвал к международному расследованию убийства.

Ранее "Страна" сообщала, что посольство Гаити в Доминикане опровергло сообщение о смерти первой леди страны.